Главная Футбол Новости

Ростов — Ахмат, результат матча 30 августа 2025, счет 1:1, 7-й тур РПЛ 2025/2026

«Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в РПЛ и продлил беспроигрышную серию при Черчесове
Аудио-версия:
Комментарии

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 45+4'     1:1 Мелёхин – 73'    
Удаления: нет / Келиану – 90+2'

В составе «Ахмата» на 45+4-й минуте отличился Георгий Мелкадзе, которому ассистировал вратарь грозненцев Гиорги Шелия. На 73-й минуте счёт сравнял защитник ростовчан Виктор Мелёхин.

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил игрок «Ахмата» Мануэл Келиану за фол на Мелёхине.

Команда Станислава Черчесова не проигрывает в РПЛ на протяжении четырёх матчей (две победы и две ничьих), с восемью очками команда идёт девятой в турнирной таблице. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, с пятью очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре 13 сентября «Ахмат» примет московский «Локомотив», «Ростов» днём позднее сыграет дома с ЦСКА.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
