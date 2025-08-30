Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в РПЛ и продлил беспроигрышную серию при Черчесове

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1.

В составе «Ахмата» на 45+4-й минуте отличился Георгий Мелкадзе, которому ассистировал вратарь грозненцев Гиорги Шелия. На 73-й минуте счёт сравнял защитник ростовчан Виктор Мелёхин.

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил игрок «Ахмата» Мануэл Келиану за фол на Мелёхине.

Команда Станислава Черчесова не проигрывает в РПЛ на протяжении четырёх матчей (две победы и две ничьих), с восемью очками команда идёт девятой в турнирной таблице. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, с пятью очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре 13 сентября «Ахмат» примет московский «Локомотив», «Ростов» днём позднее сыграет дома с ЦСКА.