Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
«Я потерял дедушку». Игрок «Рубина» Даку не смог сдержать слёзы после матча с «Оренбургом»

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку рассказал о кончине своего дедушки накануне матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2), в котором албанец оформил дубль. В конце своего комментария футболист не смог сдержать эмоции и расплакался.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 16'     0:2 Даку – 34'     1:2 Гузина – 52'     2:2 Томпсон – 72'    

«Сегодня для меня был сложный матч. Вчера я потерял своего дедушку. И мне было тяжело… Я хочу посвятить эти голы ему. Да покоится он с миром», — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» набрал семь очков в семи турах на старте сезона и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на седьмой строчке. У казанцев 11 набранных очков.

