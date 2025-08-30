Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 30 августа, календарь, таблица

В субботу, 30 августа, состоялись четыре матча в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 30 августа:

«Оренбург» — «Рубин» — 2:2;

«Зенит» — «Пари НН» — 2:0;

«Спартак» — «Сочи» — 2:1;

«Ростов» — «Ахмат» — 1:1.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 15 очков в шести матчах. На второй строчке располагается ЦСКА с 14 очками после шести игр. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», у которого равенство с армейцами по набранным очкам и количеству встреч. В зоне вылета располагаются «Пари НН» (3) и «Сочи» (1).