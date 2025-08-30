Скидки
Главная Футбол Новости

«Нужно вернуть чемпионский титул». Зырянов — о назначении председателем правления «Зенита»

«Нужно вернуть чемпионский титул». Зырянов — о назначении председателем правления «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов впервые высказался о том, что стал председателем правления футбольного клуба «Зенит». Об этом было объявлено сегодня, 30 августа. На этом посту он сменил Александра Медведева, который теперь стал советником Зырянова.

— Константин Георгиевич, вчера вы встречались с болельщиками в честь годовщины победы «Зенита» в Суперкубке УЕФА, а сегодня были назначены председателем правления клуба. Что вы чувствуете сейчас, после объявления о вашем назначении?
— Я чувствую приятное волнение, а также большую ответственность, потому что футбольный клуб «Зенит» является флагманом нашего российского футбола. Я прекрасно понимаю степень ответственности, которая ляжет на меня и на людей, которые будут рядом со мной работать.

— Расскажите о первоочередных целях и задачах, которые перед вами поставил совет директоров клуба и которые вы ставите сами для себя.
— Цели, поставленные советом директоров, не расходятся с моими — нам нужно вернуть чемпионский титул. Задачи — я буду погружаться во все рабочие процессы.

— Вы работали в «Зените» после окончания карьеры на разных должностях — и тренером, и советником, много работали с молодёжью и следили за молодыми воспитанниками клуба в аренде. Будете ли вы опираться на этот опыт в вашей новой должности?
— Я буду опираться на весь опыт, который у меня есть, — и опыт игрока, и опыт тренера, и опыт, полученный на должности советника председателя правления клуба. Я считаю, это должно мне помочь. Конечно, я очень хорошо знаю всех наших воспитанников, которые играют в других клубах. Естественно, это тоже не останется без внимания, — приводит слова Зырянова сайт «Зенита».

