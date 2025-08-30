«Мы сами усложняем себе жизнь». Аморим — о драматичной победе «МЮ» над «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после победы своей команды в драматичном матче 3-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:2), в котором манкунианцы забили победный гол на 90+7-й минуте.

«Три очка есть три очка. Если вы смотрели игру, вы видели, что мы должны были решать её исход в первом тайме, после чего её контролировать. Но нам пришлось сражаться до последней минуты, поскольку мы сами усложняем себе жизнь. Посмотрите на первый тайм, у нас было столько моментов, чтобы забить. Ты чувствуешь, что можешь контролировать игру. Но один аут, один стандарт… Я качаю головой, потому что иногда футбол именно такой. Это игра, которую мы должны были выигрывать, но нам пришлось очень многое сделать», — приводит слова Аморима пресс-служба «красных дьяволов».

Подопечные Рубена Аморима одержали первую победу в новом сезоне чемпионата Англии. Всего у «красных дьяволов» четыре очка после трёх игр.