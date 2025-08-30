Скидки
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы сами усложняем себе жизнь». Аморим — о драматичной победе «МЮ» над «Бёрнли»

Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после победы своей команды в драматичном матче 3-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:2), в котором манкунианцы забили победный гол на 90+7-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Каллен – 27'     1:1 Фостер – 55'     2:1 Мбемо – 57'     2:2 Энтони – 66'     3:2 Фернандеш – 90+7'    

«Три очка есть три очка. Если вы смотрели игру, вы видели, что мы должны были решать её исход в первом тайме, после чего её контролировать. Но нам пришлось сражаться до последней минуты, поскольку мы сами усложняем себе жизнь. Посмотрите на первый тайм, у нас было столько моментов, чтобы забить. Ты чувствуешь, что можешь контролировать игру. Но один аут, один стандарт… Я качаю головой, потому что иногда футбол именно такой. Это игра, которую мы должны были выигрывать, но нам пришлось очень многое сделать», — приводит слова Аморима пресс-служба «красных дьяволов».

Подопечные Рубена Аморима одержали первую победу в новом сезоне чемпионата Англии. Всего у «красных дьяволов» четыре очка после трёх игр.

