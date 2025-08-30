«Ноттингем Форест» объявил о продлении контракта с Хадсоном-Одои

Английский вингер Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест», сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение с 24-летним футболистом будет действовать до конца сезона-2027/2028.

«Это мой дом, и я наслаждался здесь каждым моментом. Я ценю всю поддержку и любовь, которую я получал с первого дня. Переход сюда помог мне во всех отношениях.

У нас настолько удивительная команда! Я не могу дождаться, чтобы продолжать идти дальше и наслаждаться этим путешествием», — сказал Хадсон-Одои.

В 36 матчах прошлого сезона Каллум Хадсон-Одои забил пять голов и отдал три результативные передачи.

По итогам розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице с 65 очками.