Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» объявил о продлении контракта с Хадсоном-Одои

«Ноттингем Форест» объявил о продлении контракта с Хадсоном-Одои
Комментарии

Английский вингер Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест», сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение с 24-летним футболистом будет действовать до конца сезона-2027/2028.

«Это мой дом, и я наслаждался здесь каждым моментом. Я ценю всю поддержку и любовь, которую я получал с первого дня. Переход сюда помог мне во всех отношениях.

У нас настолько удивительная команда! Я не могу дождаться, чтобы продолжать идти дальше и наслаждаться этим путешествием», — сказал Хадсон-Одои.

В 36 матчах прошлого сезона Каллум Хадсон-Одои забил пять голов и отдал три результативные передачи.

По итогам розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ноттингем Форест» занял седьмое место в турнирной таблице с 65 очками.

Материалы по теме
«МЮ» вырвал победу на 90+7-й минуте! Как вам ответ футболистов на слова Аморима?
«МЮ» вырвал победу на 90+7-й минуте! Как вам ответ футболистов на слова Аморима?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android