22:05 Мск
Нападающий «Зенита» Кассьерра: у нас за спиной пусть небольшая, но всё-таки серия из побед

Нападающий «Зенита» Кассьерра: у нас за спиной пусть небольшая, но всё-таки серия из побед
Аудио-версия:
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что нынешняя победная серия придаёт команде уверенности. Сегодня, 30 августа, сине-бело-голубые дома обыграли «Пари НН» со счётом 2:0, Кассьерра забил гол. С учётом Фонбет Кубка России «Зенит» победил в трёх матчах подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

— Матео, с победой! Оцените, пожалуйста, и свой гол, и очередные три очка.
— Очень важно было сегодня победить. За спиной пусть небольшая, но всё-таки серия из побед. Мы победили в последнем матче в чемпионате, на неделе выиграли в Кубке. Сегодня очень хотели победить, поэтому, повторюсь, очень важная победа. Очень рад, что смог команде помочь своим голом.

— Все в равной степени помогли: и тот, кто подавал угловой (Глушенков), и Дуглас Сантос, и Нино. Все поучаствовали в этом голе.
— Да, я всегда стараюсь быть в нужное время в нужном месте. Сегодня получился такой отскок, который потребовалось добить в сетку. Рад, что оказался там, где должен был. Повторюсь, очень важно, что команда победила.

— Не было каких-то сомнений, что гол не засчитают? Потому что очень долго судья не показывал на центр.
— Да, небольшие сомнения были. Я спросил Дугласа, с его точки зрения было ли какое-то нарушение. Он сказал, что нет. Поэтому главное, что победили, повторюсь!

— По ходу матча было много микрофолов. Насколько сильно это сбивало сегодня?
— Мы понимали всю сложность игры, поэтому в целом не обращали на это внимания. Знали, что, как только откроем счёт, игра пойдёт по другому сценарию. Мы старались, в первом тайме, к сожалению, создали достаточное количество моментов, но их не реализовали. При этом были уверены, что однажды это случится, и вот во втором тайме смогли забить, потом забили второй мяч и довели до победы, — приводит слова Кассьерры сайт «Зенита».

