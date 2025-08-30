Видеообзор тяжёлой победы «Спартака» над «Сочи» в 7-м туре РПЛ
Сегодня, 30 августа, в Москве прошёл матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором столичный «Спартак» в упорной борьбе добился победы над «Сочи» со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
Москвичи смогли победить благодаря дублю Эсекьеля Барко с пенальти, причём второй гол, ставший победным, был забит на 90+7-й минуте встречи. Единственный гол гостей на счету Дмитрия Васильева.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов матча:
Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи матчей. «Сочи» остался с одним очком и располагается на последней 16-й строчке.
