Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор тяжёлой победы «Спартака» над «Сочи» в 7-м туре РПЛ

Видеообзор тяжёлой победы «Спартака» над «Сочи» в 7-м туре РПЛ
Комментарии

Сегодня, 30 августа, в Москве прошёл матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором столичный «Спартак» в упорной борьбе добился победы над «Сочи» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

Москвичи смогли победить благодаря дублю Эсекьеля Барко с пенальти, причём второй гол, ставший победным, был забит на 90+7-й минуте встречи. Единственный гол гостей на счету Дмитрия Васильева.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов матча:

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи матчей. «Сочи» остался с одним очком и располагается на последней 16-й строчке.

Материалы по теме
Какая драма у «Спартака»! Станковича спас видеоповтор в добавленное время!
Какая драма у «Спартака»! Станковича спас видеоповтор в добавленное время!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android