Видеообзор тяжёлой победы «Спартака» над «Сочи» в 7-м туре РПЛ

Сегодня, 30 августа, в Москве прошёл матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором столичный «Спартак» в упорной борьбе добился победы над «Сочи» со счётом 2:1.

Москвичи смогли победить благодаря дублю Эсекьеля Барко с пенальти, причём второй гол, ставший победным, был забит на 90+7-й минуте встречи. Единственный гол гостей на счету Дмитрия Васильева.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов матча:

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи матчей. «Сочи» остался с одним очком и располагается на последней 16-й строчке.