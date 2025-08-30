Скидки
Тренер «Оренбурга» Слишкович: уверен, Иван Игнатьев может стать топовым игроком

Аудио-версия:
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева из алжирской «Кабилии».

«Хорошо, что будет пауза. Ему надо поработать индивидуально. Не уверен, что он будет готов после перерыва [на матчи сборных]. Тренер по физподготовке поможет ему набрать кондиции. Из разговора с ним вижу его желание начать помогать команде как можно быстрее. Он хочет проявить себя в России. Думаю, все прошлые вещи [в его карьере] прошли. Когда он был молодым, все говорили, что Иван станет топовым игроком. Уверен, он может это сделать, принесёт пользу «Оренбургу», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Игнатьев перешёл в «Кабилию» из «Урарту» в феврале 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата Алжира, в которых он отметился пятью голами.

Игнатьев является воспитанником академии «Краснодар». В течение карьеры российский нападающий играл за основную команду «быков», за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар», «Урарту» и «Кабилию». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

