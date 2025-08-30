Тренер «Оренбурга» Слишкович: уверен, Иван Игнатьев может стать топовым игроком

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева из алжирской «Кабилии».

«Хорошо, что будет пауза. Ему надо поработать индивидуально. Не уверен, что он будет готов после перерыва [на матчи сборных]. Тренер по физподготовке поможет ему набрать кондиции. Из разговора с ним вижу его желание начать помогать команде как можно быстрее. Он хочет проявить себя в России. Думаю, все прошлые вещи [в его карьере] прошли. Когда он был молодым, все говорили, что Иван станет топовым игроком. Уверен, он может это сделать, принесёт пользу «Оренбургу», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Игнатьев перешёл в «Кабилию» из «Урарту» в феврале 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата Алжира, в которых он отметился пятью голами.

Игнатьев является воспитанником академии «Краснодар». В течение карьеры российский нападающий играл за основную команду «быков», за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар», «Урарту» и «Кабилию». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.