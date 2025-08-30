Скидки
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:05 Мск
«Ноттингем Форест» приобрёл защитника у «Ювентуса»

«Ноттингем Форест» приобрёл защитника у «Ювентуса»
Английский «Ноттингем Форест» объявил о переходе итальянского правого защитника Николы Савоны из туринского «Ювентуса». Футболист подписал пятилетний контракт с новым клубом. По данным интернет-портала Transfermarkt, англичане заплатили за трансфер € 13 млн.

«Я очень рад быть здесь. Это новый опыт для меня как для человека и игрока. Это поистине исторический клуб, и этот переход — воплощение мечты. Я с нетерпением жду возможности сыграть перед болельщиками на «Сити Граунд», и я отдам все силы за эту футболку», — приводит слова Савоны официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Савона провёл 37 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Итальянец — воспитанник «Ювентуса», он начал играть за основную команду туринцев в августе 2024 года.

