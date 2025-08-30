Скидки
Главная Футбол Новости

Вратарь «Ахмата» Шелия — о своём голевом пасе: Мелкадзе знал, что я могу дать за спину

Вратарь «Ахмата» Шелия — о своём голевом пасе: Мелкадзе знал, что я могу дать за спину
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1), а также высказался о своей голевой передаче на нападающего Георгия Мелкадзе.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 45+4'     1:1 Мелёхин – 73'    
Удаления: нет / Келиану – 90+2'

— По игре могли получить больше [очков]. Во втором тайме что‑то не сфокусировались. Много фолов заработали.

— Ваша голевая передача: вспомните этот момент.
— Мелкадзе знал, что я могу дать за спину. Удачно получилось. И на классе он всё решил.

— И, если позволите, вопрос про пропущенный гол…
— Соперник бил с близкого расстояния. Я реагировал, как мог. Жаль, что к тому же сопернику мяч снова отлетел. Немного не доработали момент. Это будет нам уроком, — сказал Шелия в эфире «Матч ТВ».

Команда Станислава Черчесова не проигрывает в РПЛ на протяжении четырёх матчей (две победы и две ничьих), с восемью очками команда идёт девятой в турнирной таблице. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, с пятью очками располагается на 13-й строчке.

