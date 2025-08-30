«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» на 90+5-й минуте матча чемпионата Италии

«Наполи» обыграл «Кальяри» в матче 2-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 90+5-й минуте забил Андре Замбо Ангисса, которому ассистировал Алессандро Буонджорно.

Команда Антонио Конте выиграла второй матч подряд на старте Серии А, с шестью очками «Наполи» занимает первое место в таблице. «Кальяри» с одним набранным очком располагается на 15-й строчке.

В следующем матче 13 сентября «Наполи» сыграет на выезде с «Фиорентиной». «Кальяри» в этот же день на домашнем поле сыграет с «Пармой».

«Наполи» — действующий чемпион Италии по футболу.