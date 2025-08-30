Гол Соуле принёс «Роме» победу над «Пизой» в матче чемпионата Италии

«Рома» обыграла «Пизу» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча в Риме завершилась минимальной победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный мяч на 55-й минуте забил Матиас Соуле, ему ассистировал Эван Фергюсон. На 61-й минуте ещё один гол Соуле был отменён после подсказки VAR.

«Рома» под руководством Джан Пьеро Гасперини набрала шесть очков в двух матчах Серии А и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Пиза», которую возглавляет Альберто Джилардино, с одним очком располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 14 сентября «Рома» сыграет на своём поле с «Торино», «Пиза» в этот же день примет «Удинезе».