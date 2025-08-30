Скидки
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол Новости

Пиза — Рома, результат матча 30 августа 2025, счёт 0:1, 2-й тур итальянской Серии А 2025/2026

Гол Соуле принёс «Роме» победу над «Пизой» в матче чемпионата Италии
«Рома» обыграла «Пизу» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча в Риме завершилась минимальной победой хозяев поля со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 21:45 МСК
Пиза
Пиза
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Соуле – 55'    

Единственный мяч на 55-й минуте забил Матиас Соуле, ему ассистировал Эван Фергюсон. На 61-й минуте ещё один гол Соуле был отменён после подсказки VAR.

«Рома» под руководством Джан Пьеро Гасперини набрала шесть очков в двух матчах Серии А и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Пиза», которую возглавляет Альберто Джилардино, с одним очком располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 14 сентября «Рома» сыграет на своём поле с «Торино», «Пиза» в этот же день примет «Удинезе».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
