Главная Футбол Новости

Тулуза — ПСЖ, результат матча 30 августа 2025, счет 3:6, 3-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» со счётом 6:3 разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Тулуза» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск. Гости одержали разгромную победу — 6:3.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 22:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
3 : 6
ПСЖ
Париж
0:1 Невеш – 7'     0:2 Баркола – 9'     0:3 Невеш – 14'     0:4 Дембеле – 31'     1:4 Крессвелл – 37'     1:5 Дембеле – 51'     1:6 Невеш – 78'     2:6 Гбоу – 89'     3:6 Восса – 90+1'    

На седьмой минуте игрок «ПСЖ» Жоау Невеш ударом через себя открыл счёт в матче. Спустя три минуты вингер Брэдли Баркола удвоил преимущество парижан. На 14-й минуте Невеш оформил дубль, так же забив через себя. На 31-й минуте нападающий гостей Усман Дембеле с пенальти сделал счёт 4:0. На 37-й минуте защитник «Тулузы» Чарли Крессвелл отыграл один мяч. На 51-й минуте Дембеле вновь реализовал 11-метровый удар. На 78-й минуте Невеш оформил хет-трик. На 89-й минуте Янн Гбоу забил второй мяч «Тулузы», а на 90+1-й минуте Алексис Восса забил третий мяч в ворота парижан.

Отметим, что на 45+9-й минуте «Тулуза» получила право пробить пенальти, но Кристиан Кассерес оказался неточен.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

«ПСЖ» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «Тулуза» с шестью очками находится на шестом месте.

Календарь Лиги 1-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1-2025/2026
«Не очень рад этому». Луис Энрике — о грядущем матче «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов
