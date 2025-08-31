Скидки
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Пари НН» проиграл 12 гостевых матчей подряд в РПЛ

«Пари НН» потерпел поражения в 12 подряд гостевых матчах Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ), сообщает телеграм-канал Opta Sports. В субботу, 30 августа, нижегородская команда проиграла «Зениту» в Санкт-Петербурге в 7-м туре чемпионата России со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

Общий счёт «Пари НН» в 12 подряд проигранных матчах – 2:28. Последней командой, проигравшей больше матчей подряд на выезде, был тульский «Арсенал» в 2020-2021 годах. Тогда эта команда потерпела 14 подряд поражений.

«Пари НН» под руководством тренера Алексея Шпилевского набрал три очка в семи матчах чемпионата России и занимает 15-е место в турнирной таблице.


