«Пари НН» проиграл 12 гостевых матчей подряд в РПЛ

«Пари НН» потерпел поражения в 12 подряд гостевых матчах Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ), сообщает телеграм-канал Opta Sports. В субботу, 30 августа, нижегородская команда проиграла «Зениту» в Санкт-Петербурге в 7-м туре чемпионата России со счётом 0:2.

Общий счёт «Пари НН» в 12 подряд проигранных матчах – 2:28. Последней командой, проигравшей больше матчей подряд на выезде, был тульский «Арсенал» в 2020-2021 годах. Тогда эта команда потерпела 14 подряд поражений.

«Пари НН» под руководством тренера Алексея Шпилевского набрал три очка в семи матчах чемпионата России и занимает 15-е место в турнирной таблице.