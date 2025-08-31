«Пари НН» проиграл 12 гостевых матчей подряд в РПЛ
Поделиться
«Пари НН» потерпел поражения в 12 подряд гостевых матчах Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ), сообщает телеграм-канал Opta Sports. В субботу, 30 августа, нижегородская команда проиграла «Зениту» в Санкт-Петербурге в 7-м туре чемпионата России со счётом 0:2.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47' 2:0 Кассьерра – 72'
Общий счёт «Пари НН» в 12 подряд проигранных матчах – 2:28. Последней командой, проигравшей больше матчей подряд на выезде, был тульский «Арсенал» в 2020-2021 годах. Тогда эта команда потерпела 14 подряд поражений.
«Пари НН» под руководством тренера Алексея Шпилевского набрал три очка в семи матчах чемпионата России и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Комментарии
- 31 августа 2025
-
00:05
-
00:04
- 30 августа 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:40
-
23:25
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:15
-
23:05
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:02
-
21:56
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:47
-
21:41
-
21:38
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:34