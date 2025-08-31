«Локомотив» проведёт выездную игру с белорусским клубом в паузу на матчи сборных

Московский «Локомотив» сыграет с белорусским клубом «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче во время паузы на матчи сборных команд, сообщила пресс-служба красно-зелёных.

Встреча пройдёт 7 сентября в белорусском городе Жодино на стадионе «Торпедо». Начало — в 18:00 мск.

Как сообщила пресс-служба «Локомотива», вход на матч будет свободным. Для прохода необходимо иметь при себе атрибутику клуба или предъявить клубную карту.

«Локомотив» набрал 14 очков в шести матчах Мир РПЛ текущего сезона и занимает третье место в турнирной таблице. В воскресенье, 31 августа, команда Михаила Галактионова проведёт последний матч перед международной паузой, в котором примет самарские «Крылья Советов» в 7-м туре РПЛ.