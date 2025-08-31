Скидки
Реал Мадрид — Мальорка, результат матча 30 августа 2025, счёт 2:1, 3-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» обыграл «Мальорку» в матче Ла Лиги, судья отменил три гола «сливочных»
Мадридский «Реал» одержал победу над «Мальоркой» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1.

Испания — Примера . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Мурики – 18'     1:1 Гюлер – 37'     2:1 Винисиус Жуниор – 38'    

В составе «сливочных» отличились Арда Гюлер (37-я минута) и Винисиус Жуниор (38-я минута). У «Мальорки» гол в активе Ведата Мурики (18-я минута).

Три забитых мяча «Реала» были отменены после подсказок VAR: на седьмой минуте мяч Килиана Мбаппе отменили из-за офсайда, на 45+1-й минуте ещё один мяч француза не был засчитан из-за положения «вне игры», на 55-й минуте гол Арды Гюлера арбитр отменил из-за игры рукой.

Команда Хаби Алонсо набрала девять очков и идёт первой в таблице Ла Лиги, «Мальорка» с одним очком занимает 18-е место.

В следующем туре 14 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад», «Мальорка» днём позднее встретится с «Эспаньолом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Брат Захаряна: что ещё должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты?
