«Реал» обыграл «Мальорку» в матче Ла Лиги, судья отменил три гола «сливочных»

Мадридский «Реал» одержал победу над «Мальоркой» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1.

В составе «сливочных» отличились Арда Гюлер (37-я минута) и Винисиус Жуниор (38-я минута). У «Мальорки» гол в активе Ведата Мурики (18-я минута).

Три забитых мяча «Реала» были отменены после подсказок VAR: на седьмой минуте мяч Килиана Мбаппе отменили из-за офсайда, на 45+1-й минуте ещё один мяч француза не был засчитан из-за положения «вне игры», на 55-й минуте гол Арды Гюлера арбитр отменил из-за игры рукой.

Команда Хаби Алонсо набрала девять очков и идёт первой в таблице Ла Лиги, «Мальорка» с одним очком занимает 18-е место.

В следующем туре 14 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад», «Мальорка» днём позднее встретится с «Эспаньолом».