Слишкович: пенальти — это проблемы правил, которые делают цирк из футбола

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович после матча 7-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином» высказался о футбольных правилах, касающихся назначения 11-метровых ударов. Оренбуржцы сумели отыграться со счёта 0:2 и свести матч к ничьей — 2:2. Один из мячей оренбуржцы забили с пенальти, назначенного после игры рукой.

«Пенальти — это проблемы правил. Для меня это не пенальти, как и пенальти Бубаньи в игре с «Зенитом». Это не проблема рефери, это проблема правил, которые делают цирк из футбола. Игрок прыгает за мячом, но куда ему девать руки? Все правила сделаны для атакующих команд, ни одно правило в последние 20 лет не сделано для обороны.

Когда вижу своего защитника, держащего руки за спиной, то это не футбол. Рефери сегодня хорошо работал, но такие правила. Не хочу получать такие пенальти, не хочу, чтобы ставили такие пенальти в ворота соперника. Подобное убивает футбол», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

«Оренбург» набрал семь очков в семи турах на старте сезона и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на седьмой строчке. У казанцев 11 набранных очков.