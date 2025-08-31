Альба заявил, что продолжит работать в «Ростове», несмотря на слухи о возможной отставке
Поделиться
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1) ответил на вопрос по поводу возможной отставки.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 45+4' 1:1 Мелёхин – 73'
Удаления: нет / Келиану – 90+2'
— Появлялась информация, что вы покинете команду…
— Не обращаю внимания на слухи. Обращаю внимание только на свою работу.
— Вы продолжите работать с командой?
— Да, конечно.
— Не было мысли отпроситься из сборной на ближайшие матчи и больше поработать с клубом?
— Мы всегда так работали, не вижу в этом проблем. Здесь остаются тренеры, которые проведут нужную работу, — заявил Альба в эфире «Матч ТВ».
«Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, с пятью очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре 14 сентября ростовчане сыграют дома с ЦСКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2025
-
00:45
-
00:42
-
00:30
-
00:23
-
00:05
-
00:04
- 30 августа 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:40
-
23:25
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:15
-
23:05
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:02
-
21:56
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:47
-
21:41
-
21:38