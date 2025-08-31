Альба заявил, что продолжит работать в «Ростове», несмотря на слухи о возможной отставке

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1) ответил на вопрос по поводу возможной отставки.

— Появлялась информация, что вы покинете команду…

— Не обращаю внимания на слухи. Обращаю внимание только на свою работу.

— Вы продолжите работать с командой?

— Да, конечно.

— Не было мысли отпроситься из сборной на ближайшие матчи и больше поработать с клубом?

— Мы всегда так работали, не вижу в этом проблем. Здесь остаются тренеры, которые проведут нужную работу, — заявил Альба в эфире «Матч ТВ».

«Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, с пятью очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре 14 сентября ростовчане сыграют дома с ЦСКА.