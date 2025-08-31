Скидки
Кёльн — Фрайбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Морено хватался за сердце, Барко праздновал, Станкович обнимался. Фото победы «Спартака»

Морено хватался за сердце, Барко праздновал, Станкович обнимался. Фото победы «Спартака»
30 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоялся матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Сочи». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Матч завершился победой хозяев — 2:1.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 16-й минуте матча «Спартак» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Эсекьель Барко. На 42-й минуте полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев забил ответный мяч в ворота красно-белых. На 90+7-й минуте хозяева вновь заработали пенальти, и Барко оформил дубль.

На 76-й минуте матча полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил прямую красную карточку, однако после вмешательства VAR она была заменена на жёлтую.

