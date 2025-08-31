Морено хватался за сердце, Барко праздновал, Станкович обнимался. Фото победы «Спартака»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

30 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоялся матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Сочи». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Матч завершился победой хозяев — 2:1.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 16-й минуте матча «Спартак» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Эсекьель Барко. На 42-й минуте полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев забил ответный мяч в ворота красно-белых. На 90+7-й минуте хозяева вновь заработали пенальти, и Барко оформил дубль.

На 76-й минуте матча полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил прямую красную карточку, однако после вмешательства VAR она была заменена на жёлтую.