Тренер «Галатасарая» упомянул «ПСЖ» на фоне слухов об интересе к Сафонову и Доннарумме

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о возможности подписания голкипера во время летнего трансферное окна.

«Мы вступили в самый напряженный период трансферного окна. Игроки будут приходить и уходить, как от «ПСЖ», так и от нас, если говорить о вратарях. Я скоро буду присутствовать на совещании по трансферам. Я сообщу вам, как обстоят дела с вратарём и что мы будем делать тогда», — приводит слова Бурука Sabah.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» заинтересован в подписании итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Также интерес к итальянскому вратаря проявляет «Манчестер Сити».

Также в августе сообщалось, что «Галатасараю» предложили подписать российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.