Тренер «Ростова» — о замене Сако: он потерял сознание и вообще не понимал, что происходит

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, что защитник клуба Умар Сако потерял сознание по время матча седьмого тура чемпионата России с «Ахматом» (1:1). Футболист был заменён на 25-й минуте матча.

«Сако потерял сознание. И вообще не понимал, что происходит. Я видел по его лицу, что он не мог продолжать. Думаю, что он быстро придет в себя и восстановится, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив восемь очков. «Ростов», в свою очередь, находится на 13-м месте, набрав пять очков.

В следующем туре 13 сентября «Ахмат» примет московский «Локомотив», «Ростов» днём позднее сыграет дома с ЦСКА.