Тренер «Ростова» — о замене Сако: он потерял сознание и вообще не понимал, что происходит
Поделиться
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, что защитник клуба Умар Сако потерял сознание по время матча седьмого тура чемпионата России с «Ахматом» (1:1). Футболист был заменён на 25-й минуте матча.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 45+4' 1:1 Мелёхин – 73'
Удаления: нет / Келиану – 90+2'
«Сако потерял сознание. И вообще не понимал, что происходит. Я видел по его лицу, что он не мог продолжать. Думаю, что он быстро придет в себя и восстановится, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив восемь очков. «Ростов», в свою очередь, находится на 13-м месте, набрав пять очков.
В следующем туре 13 сентября «Ахмат» примет московский «Локомотив», «Ростов» днём позднее сыграет дома с ЦСКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2025
-
03:19
-
03:18
-
02:47
-
02:25
-
02:19
-
01:59
-
00:45
-
00:42
-
00:30
-
00:23
-
00:05
-
00:04
- 30 августа 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:40
-
23:25
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:15
-
23:05
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:02
-
21:56