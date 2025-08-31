Экс-защитник «Спартака» Тавареш стал игроком клуба из второго по силе чемпионата Польши

Экс‑полузащитник московского «Спартака» Томаш Тавареш подписал контракт с польской «Вислой», выступающей во втором по значимости дивизионе страны. Об этом сообщает пресс‑служба клуба из Плоцка.

24‑летний португалец перешёл в команду в качестве свободного агента. Соглашение действует до 30 июня 2026 года с опцией продления ещё на два сезона.

Последние шесть месяцев Тавареш выступал за португальский клуб «АВС САД», в его активе 11 матчей и одна результативная передача.

В январе 2023 года он перешёл в «Спартак» из «Бенфики», а зимой 2025‑го покинул московский клуб. За красно‑белых Тавареш провёл 22 игры, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

