В «Баварии» сделали заявление на фоне срыва перехода Джексона из «Челси»
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль сделал заявление на фоне ситуации с трансфером нападающего «Челси» Николаса Джексона. Ранее в СМИ сообщалось, что «синие» отказались продолжать оформлять аренду хотя ранее между клубами было достигнуто соглашение.

«Челси» уведомил нас о намерении вернуть игрока, при том что вчера мы уже согласовали условия и получили возможность провести медобследование. На данный момент футболист находится в Мюнхене, и нам нужно вернуть их в Лондон. Джексон — игрок «Челси». Таково текущее положение, о будущем говорить не могу», — приводит слова Эберля журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети X.

По данным СМИ, лондонский клуб изменил решение из‑за травмы британского форварда Лиама Делапа, несмотря на то, что сегодня Джексон прилетел в Германию для завершения перехода. Сделка по аренде временно приостановлена, но окончательно не сорвана — сам 24‑летний форвард и его агент остаются в Мюнхене.

Джексон перешёл в «Челси» в 2023 году, в его активе 30 голов в 81 матче за лондонский клуб. Действующее соглашение игрока с «синими» рассчитано до лета 2033 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.

