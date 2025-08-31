«Бенфика» объявила о трансфере Судакова из «Шахтёра». Хавбек будет играть под 10-м номером

Лиссабонская «Бенфика» на своём официальном сайте объявила о переходе атакующего полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова в рамках годовой аренды с опцией выкупа.

Как сообщает интернет-портал Transfermarkt, сумма аренды составила € 6,75 млн. При этом в контракте полузащитника прописана опция выкупа футболиста в размере € 20,25 млн, а также потенциальные бонусы в размере € 5 млн, связанных с «индивидуальными и коллективными достижениями».

В португальском клубе украинец будет выступать под 10-м номером. В случае выкупа контракт игрока с «орлами» будет рассчитан до лета 2030 года.

В сезоне-2024/2025 хавбек забил 15 голов и сделал шесть ассистов в 37 матчах за «Шахтёр». Новый сезон он начал с двумя голевыми передачами в 10 играх. За сборную Украины Георгий принял участие в 29 матчах, забив три гола и сделав шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 32 млн.

