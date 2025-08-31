Тренер «Сочи» Докампо остался недоволен судейством в матче со «Спартаком»

Тренер «Сочи» Эдуардо Докампо остался недоволен судейством в матче седьмого тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2). Отметим, два свои гола «Спартак» забил с пенальти. Победный гол был забит на 90+7-й минуте.

«Мы выглядели хорошо. Мало моментов было у нас, но держали «Спартак» под контролем, у них тоже не было особенных моментов, которые могу вспомнить. Они забил с пенальти два гола. В конце игры добавили много минут, не понимаю, зачем столько. Пенальти спорный, скажем так. Мы думаем, что мы играли достойно. Пенальти в таком моменте… Литвинов держал соперника, но в конце отпустил. Сделал такое движение, для меня не было пенальти, — сказал Докампо в эфире «Матч ТВ».

Отметим, главный тренер «Сочи» Роберт Морено получил красную карточку после окончания матча из-за споров с арбитром.

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.