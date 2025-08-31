Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Сочи» Докампо остался недоволен судейством в матче со «Спартаком»

Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Сочи» Эдуардо Докампо остался недоволен судейством в матче седьмого тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2). Отметим, два свои гола «Спартак» забил с пенальти. Победный гол был забит на 90+7-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Мы выглядели хорошо. Мало моментов было у нас, но держали «Спартак» под контролем, у них тоже не было особенных моментов, которые могу вспомнить. Они забил с пенальти два гола. В конце игры добавили много минут, не понимаю, зачем столько. Пенальти спорный, скажем так. Мы думаем, что мы играли достойно. Пенальти в таком моменте… Литвинов держал соперника, но в конце отпустил. Сделал такое движение, для меня не было пенальти, — сказал Докампо в эфире «Матч ТВ».

Отметим, главный тренер «Сочи» Роберт Морено получил красную карточку после окончания матча из-за споров с арбитром.

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.

