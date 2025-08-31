Конкурент Сафонова в «ПСЖ» Шевалье отразил два удара с пенальти подряд в матче с «Тулузой»

Новичок «Пари Сен-Жермен» французский голкипер Люка Шевалье, являющийся конкурентом россиянина Матвея Сафонова, отразил два пенальти в рамках одного игрового эпизода сверхрезультативного матча 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (6:3).

В концовке первого тайма при счёте 4:1 судья назначил 11‑метровый за фол защитника Нуну Мендеша на Ароне Деннуме. Шевалье парировал удар камерунского форвард Франка Магри, но пенальти был назначен повторно из‑за преждевременного вбегания в штрафную полузащитника Жоау Невеша. Второй удар с точки выполнил венесуэльский хавбек Кристиан Кассерес — и Шевалье снова отразил попытку.

Отметим, Шевалье перешёл во французский гранд из «Лилля» 9 августа. В составе нового клуба он успел сыграть в четырёх матчах во всех турнирах, сохранить ворота «сухими» дважды и пропустить пять мячей. Его конкурент Матвей Сафонов в этом сезоне участия в матчах не принимал.

