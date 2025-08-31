Скидки
Главная Футбол Новости

Конкурент Сафонова в «ПСЖ» Шевалье отразил два удара с пенальти подряд в матче с «Тулузой»

Конкурент Сафонова в «ПСЖ» Шевалье отразил два удара с пенальти подряд в матче с «Тулузой»
Комментарии

Новичок «Пари Сен-Жермен» французский голкипер Люка Шевалье, являющийся конкурентом россиянина Матвея Сафонова, отразил два пенальти в рамках одного игрового эпизода сверхрезультативного матча 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (6:3).

Франция — Лига 1 . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 22:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
3 : 6
ПСЖ
Париж
0:1 Невеш – 7'     0:2 Баркола – 9'     0:3 Невеш – 14'     0:4 Дембеле – 31'     1:4 Крессвелл – 37'     1:5 Дембеле – 51'     1:6 Невеш – 78'     2:6 Гбоу – 89'     3:6 Восса – 90+1'    

В концовке первого тайма при счёте 4:1 судья назначил 11‑метровый за фол защитника Нуну Мендеша на Ароне Деннуме. Шевалье парировал удар камерунского форвард Франка Магри, но пенальти был назначен повторно из‑за преждевременного вбегания в штрафную полузащитника Жоау Невеша. Второй удар с точки выполнил венесуэльский хавбек Кристиан Кассерес — и Шевалье снова отразил попытку.

Отметим, Шевалье перешёл во французский гранд из «Лилля» 9 августа. В составе нового клуба он успел сыграть в четырёх матчах во всех турнирах, сохранить ворота «сухими» дважды и пропустить пять мячей. Его конкурент Матвей Сафонов в этом сезоне участия в матчах не принимал.

