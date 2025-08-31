Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Майнц 05. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоау Невеш забил 2 гола за «ПСЖ» ударами через себя за 8 минут. Такого не было в топ-5 лиг

Жоау Невеш забил 2 гола за «ПСЖ» ударами через себя за 8 минут. Такого не было в топ-5 лиг
Комментарии

Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш оформил хет-трик в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (6:3). Два из трёх мячей португальца были забиты ударами в падении через себя в период с 7-й по 15-ю минуты.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 22:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
3 : 6
ПСЖ
Париж
0:1 Невеш – 7'     0:2 Баркола – 9'     0:3 Невеш – 14'     0:4 Дембеле – 31'     1:4 Крессвелл – 37'     1:5 Дембеле – 51'     1:6 Невеш – 78'     2:6 Гбоу – 89'     3:6 Восса – 90+1'    

Отмечается, что такого не было ни разу в современной истории топ-5 лиг Европы.

Напомним, это первый хет-трик Невеша в профессиональной карьере. За весь прошлый сезон чемпионата Франции португалец забил три гола. Всего за время игры во французском гранде Жоау забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 61 матче за клуб. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

Материалы по теме
Конкурент Сафонова в «ПСЖ» Шевалье отразил два удара с пенальти подряд в матче с «Тулузой»

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android