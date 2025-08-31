Жоау Невеш забил 2 гола за «ПСЖ» ударами через себя за 8 минут. Такого не было в топ-5 лиг

Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш оформил хет-трик в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (6:3). Два из трёх мячей португальца были забиты ударами в падении через себя в период с 7-й по 15-ю минуты.

Отмечается, что такого не было ни разу в современной истории топ-5 лиг Европы.

Напомним, это первый хет-трик Невеша в профессиональной карьере. За весь прошлый сезон чемпионата Франции португалец забил три гола. Всего за время игры во французском гранде Жоау забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 61 матче за клуб. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

