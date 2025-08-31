Жоау Невеш забил 2 гола за «ПСЖ» ударами через себя за 8 минут. Такого не было в топ-5 лиг
Поделиться
Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш оформил хет-трик в матче 3-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (6:3). Два из трёх мячей португальца были забиты ударами в падении через себя в период с 7-й по 15-ю минуты.
Франция — Лига 1 . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 22:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
3 : 6
ПСЖ
Париж
0:1 Невеш – 7' 0:2 Баркола – 9' 0:3 Невеш – 14' 0:4 Дембеле – 31' 1:4 Крессвелл – 37' 1:5 Дембеле – 51' 1:6 Невеш – 78' 2:6 Гбоу – 89' 3:6 Восса – 90+1'
Отмечается, что такого не было ни разу в современной истории топ-5 лиг Европы.
Напомним, это первый хет-трик Невеша в профессиональной карьере. За весь прошлый сезон чемпионата Франции португалец забил три гола. Всего за время игры во французском гранде Жоау забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 61 матче за клуб. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.
Материалы по теме
Победители футбольных турниров-2025:
Комментарии
- 31 августа 2025
-
04:49
-
04:41
-
04:32
-
04:26
-
03:48
-
03:19
-
03:18
-
02:47
-
02:25
-
02:19
-
01:59
-
00:45
-
00:42
-
00:30
-
00:23
-
00:05
-
00:04
- 30 августа 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:40
-
23:25
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:15
-
23:05
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:35