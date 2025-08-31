Салах назвал главного претендента на титул в АПЛ. Это не «Ливерпуль»

Крайний нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах обозначил главного претендента на титул в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026.

«Если говорить о фаворитах чемпионата, я бы выделил «Арсенал». У них устойчивый состав, играющий вместе примерно пять–шесть лет, поэтому взаимодействие на поле проще. У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» за последнее время произошло много изменений в составе, и это порой создаёт дополнительные сложности. Команда Гвардиолы всегда в числе претендентов, но в этом сезоне я бы поставил на «Арсенал», — приводит слова Салаха издание Sky Sports.

Отметим, «Ливерпуль» и «Арсенал» встретятся сегодня, 31 августа, в рамках матча 3‑го тура АПЛ. Начало матча — в 18:30 мск. Обе команды набрали максимально возможное число очков после двух стартовых матчей сезона — шесть.

