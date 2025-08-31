Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Майнц 05. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах назвал главного претендента на титул в АПЛ. Это не «Ливерпуль»

Салах назвал главного претендента на титул в АПЛ. Это не «Ливерпуль»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах обозначил главного претендента на титул в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026.

«Если говорить о фаворитах чемпионата, я бы выделил «Арсенал». У них устойчивый состав, играющий вместе примерно пять–шесть лет, поэтому взаимодействие на поле проще. У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» за последнее время произошло много изменений в составе, и это порой создаёт дополнительные сложности. Команда Гвардиолы всегда в числе претендентов, но в этом сезоне я бы поставил на «Арсенал», — приводит слова Салаха издание Sky Sports.

Отметим, «Ливерпуль» и «Арсенал» встретятся сегодня, 31 августа, в рамках матча 3‑го тура АПЛ. Начало матча — в 18:30 мск. Обе команды набрали максимально возможное число очков после двух стартовых матчей сезона — шесть.

Материалы по теме
Фабрицио Романо сообщил новые подробности возможного трансфера Исака в «Ливерпуль»

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android