Стало известно основное условие, которое мешает «Ман Сити» подписать Доннарумму из «ПСЖ»

Английский «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен» уже долгое время не могут успешно завершить переговоры по трансферу итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает британское издание Mirror.

По информации источника, главной проблемой в возможном трансфере итальянского голкипера является высокая зарплата игрока. Отмечается, что в случае перехода Доннарумма запрашивает вторую по уровню зарплату в клубе после норвежского форварда Эрлинга Холанда.

Утверждается, что в случае вероятного перехода бразильского голкипера «горожан» Эдерсона Мораеса в «Фенербахче» (сделка продвигается), руководство «Манчестер Сити» готово подписать ещё одного вратаря, но не хочет мириться с условиями футболиста парижан.

Ранее в услугах Доннаруммы был заинтересован «Манчестер Юнайтед», но на данный момент манкунианцы вышли из переговоров. Также предложение по итальянцу сделал турецкий «Галатасарай». Кроме того, за ситуацией следит лондоский «Челси».

12 августа Доннарумма сообщил об уходе из «ПСЖ».

