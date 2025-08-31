Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Майнц 05. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно основное условие, которое мешает «Ман Сити» подписать Доннарумму из «ПСЖ»

Стало известно основное условие, которое мешает «Ман Сити» подписать Доннарумму из «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен» уже долгое время не могут успешно завершить переговоры по трансферу итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает британское издание Mirror.

По информации источника, главной проблемой в возможном трансфере итальянского голкипера является высокая зарплата игрока. Отмечается, что в случае перехода Доннарумма запрашивает вторую по уровню зарплату в клубе после норвежского форварда Эрлинга Холанда.

Утверждается, что в случае вероятного перехода бразильского голкипера «горожан» Эдерсона Мораеса в «Фенербахче» (сделка продвигается), руководство «Манчестер Сити» готово подписать ещё одного вратаря, но не хочет мириться с условиями футболиста парижан.

Ранее в услугах Доннаруммы был заинтересован «Манчестер Юнайтед», но на данный момент манкунианцы вышли из переговоров. Также предложение по итальянцу сделал турецкий «Галатасарай». Кроме того, за ситуацией следит лондоский «Челси».

12 августа Доннарумма сообщил об уходе из «ПСЖ».

Материалы по теме
«Галатасарай» сделал нестандартное предложение «ПСЖ» по трансферу Доннаруммы — Галетти

Самые высокие зарплаты в спорте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android