Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вы взрослые люди… Зачем?!» Мостовой отреагировал на поздний пенальти в матче «Спартака»

«Вы взрослые люди… Зачем?!» Мостовой отреагировал на поздний пенальти в матче «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о позднем пенальти в компенсированное ко второму тайму время матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, где московский «Спартак» переиграл «Сочи» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Пока защитники команд-соперников делают такие пенальти на 95-й минуте (защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов придержал форварда «Спартака» Антона Заболотного в своей штрафной, после чего был назначен 11-метровый. — Прим. «Чемпионата»), конечно же, и «Спартак», и «Зенит», и «Динамо», и «Локомотив», и ЦСКА будут наверху. Смотришь и думаешь: как так можно делать?! Ребят, вы взрослые люди… Ну зачем?!

Так что всё, что я говорил произошло: «Спартак» уже наверху, «Зенит» там же. Так что смотрим дальше», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи матчей. «Сочи» остался с одним очком и располагается на последней 16-й строчке.

Материалы по теме
Какая драма у «Спартака»! Станковича спас видеоповтор в добавленное время!
Какая драма у «Спартака»! Станковича спас видеоповтор в добавленное время!

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android