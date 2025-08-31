«Вы взрослые люди… Зачем?!» Мостовой отреагировал на поздний пенальти в матче «Спартака»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о позднем пенальти в компенсированное ко второму тайму время матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, где московский «Спартак» переиграл «Сочи» (2:1).

«Пока защитники команд-соперников делают такие пенальти на 95-й минуте (защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов придержал форварда «Спартака» Антона Заболотного в своей штрафной, после чего был назначен 11-метровый. — Прим. «Чемпионата»), конечно же, и «Спартак», и «Зенит», и «Динамо», и «Локомотив», и ЦСКА будут наверху. Смотришь и думаешь: как так можно делать?! Ребят, вы взрослые люди… Ну зачем?!

Так что всё, что я говорил произошло: «Спартак» уже наверху, «Зенит» там же. Так что смотрим дальше», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи матчей. «Сочи» остался с одним очком и располагается на последней 16-й строчке.

