«Атланта Юнайтед» минимально обыграла «Нэшвилл» на выезде

Сегодня, в ночь с 30 на 31 августа, завершился матч МЛС, в котором встречались «Атланта Юнайтед» и «Нэшвилл». Игра проходила на стадионе «ГЕОДИС Парк» в Нэшвилле (США) закончилась победой гостей — 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 24-й минуте в ворота «Нэшвилла», отличился Рональд Эрнандес.

Российский полузащитник Алексей Миранчук отыграл весь матч за «Атланту Юнайтед», результативными действиями не отметился.

Следующий матч команда из Атланты проведёт на выезде с «Коламбус Крю» 14 сентября, начало запланировано на 02:30 мск. Клуб из Нэшвилла встретится дома с «Цинциннати» также 31 августа, начало запланировано в это же время.