Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атланта Юнайтед» минимально обыграла «Нэшвилл» на выезде

«Атланта Юнайтед» минимально обыграла «Нэшвилл» на выезде
Комментарии

Сегодня, в ночь с 30 на 31 августа, завершился матч МЛС, в котором встречались «Атланта Юнайтед» и «Нэшвилл». Игра проходила на стадионе «ГЕОДИС Парк» в Нэшвилле (США) закончилась победой гостей — 1:0.

США — Major League Soccer . МЛС
31 августа 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл
Окончен
0 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Эрнандес – 24'    

Единственный мяч в этой встрече был забит на 24-й минуте в ворота «Нэшвилла», отличился Рональд Эрнандес.

Российский полузащитник Алексей Миранчук отыграл весь матч за «Атланту Юнайтед», результативными действиями не отметился.

Следующий матч команда из Атланты проведёт на выезде с «Коламбус Крю» 14 сентября, начало запланировано на 02:30 мск. Клуб из Нэшвилла встретится дома с «Цинциннати» также 31 августа, начало запланировано в это же время.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
Материалы по теме
Алексей Миранчук забил четыре гола в шести последних матчах за «Атланту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android