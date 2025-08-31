Георгий Судаков прокомментировал свой трансфер из «Шахтёра» в «Бенфику»

Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков прокомментировал свой переход в лиссабонский клуб. Ранее он выступал за «Шахтёр».

«Привет, «Бенфика»! Я счастлив стать частью этого великого клуба! С нетерпением жду встречи с вами на стадионе!» — написал Судаков в своих соцсетях.

Георгий Судаков является воспитанником «Шахтёра». Начиная с 2020 года, он сыграл 146 матчей за первую команду, в которых забил 33 гола и отдал 19 результативных передач. За сборную Украины Георгий принял участие в 29 матчах, забив три гола и сделав шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 32 млн.

