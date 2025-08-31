Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Георгий Судаков прокомментировал свой трансфер из «Шахтёра» в «Бенфику»

Георгий Судаков прокомментировал свой трансфер из «Шахтёра» в «Бенфику»
Комментарии

Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков прокомментировал свой переход в лиссабонский клуб. Ранее он выступал за «Шахтёр».

«Привет, «Бенфика»! Я счастлив стать частью этого великого клуба! С нетерпением жду встречи с вами на стадионе!» — написал Судаков в своих соцсетях.

Георгий Судаков является воспитанником «Шахтёра». Начиная с 2020 года, он сыграл 146 матчей за первую команду, в которых забил 33 гола и отдал 19 результативных передач. За сборную Украины Георгий принял участие в 29 матчах, забив три гола и сделав шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 32 млн.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Официально
«Бенфика» объявила о трансфере Судакова из «Шахтёра». Хавбек будет играть под 10-м номером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android