Артём Довбик дал согласие на переход в «Милан» — Николо Скира

Форвард «Ромы» Артём Довбик выразил готовность перейти в «Милан», сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным источника, нападающий готов согласиться на вариант с арендой. Посредник Габриэле Джуффреда уже работает над трансфером. Ранее сообщалось, что «Рома» и «Милан» обсуждали обмен Довбика на Сантьяго Хименеса.

Напомним, в минувшем сезоне Довбик принял участие в 45 матчах, где отметился 17 голами и четырьмя передачами. Портал Transfermarkt оценивает Довбика в € 30 млн.

В текущем сезоне на его счету два матча за клуб, в которых он не отмечался результативными действиями. Оба матча он начал на скамейке запасных и выходил на замену.

