Париж — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

У Грилиша за два матча в «Эвертоне» больше ассистов чем за два сезона в «Ман Сити»

У Грилиша за два матча в «Эвертоне» больше ассистов чем за два сезона в «Ман Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Арендованный у «Манчестер Сити» вингер «Эвертона» Джек Грилиш отметился двями ассистами в матче третьего тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (3:2).

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 3
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Бету – 7'     1:1 Чан – 21'     1:2 Ндиайе – 33'     1:3 Дьюсбери-Холл – 55'     2:3 Гомеш – 79'    

Для Грилиша это уже второй подряд матч в АПЛ, в котором вингер записывает на свой счёт дубль из результативных передач. В предыдущем туре он также сделал два ассиста в игре против «Брайтона» (2:0). На данный момент Джек имеет четыре ассиста в трёх матчах АПЛ в составе «Эвертона» после перехода из «Манчестер Сити» на правах аренды.

Отметим, что за предыдущие два сезона в составе «Манчестер Сити» Грилиш провёл 40 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился двумя результативными передачами. На данный момент англичанин лучший ассистент сезона в АПЛ.

Холанд и Силва охраняли Грилиша от журналистов

Грилиш — о периоде в «Ман Сити»: не получал от футбола столько радости, сколько должен был
