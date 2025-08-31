У Грилиша за два матча в «Эвертоне» больше ассистов чем за два сезона в «Ман Сити»
Арендованный у «Манчестер Сити» вингер «Эвертона» Джек Грилиш отметился двями ассистами в матче третьего тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (3:2).
Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 3
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Бету – 7' 1:1 Чан – 21' 1:2 Ндиайе – 33' 1:3 Дьюсбери-Холл – 55' 2:3 Гомеш – 79'
Для Грилиша это уже второй подряд матч в АПЛ, в котором вингер записывает на свой счёт дубль из результативных передач. В предыдущем туре он также сделал два ассиста в игре против «Брайтона» (2:0). На данный момент Джек имеет четыре ассиста в трёх матчах АПЛ в составе «Эвертона» после перехода из «Манчестер Сити» на правах аренды.
Отметим, что за предыдущие два сезона в составе «Манчестер Сити» Грилиш провёл 40 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился двумя результативными передачами. На данный момент англичанин лучший ассистент сезона в АПЛ.
Холанд и Силва охраняли Грилиша от журналистов
