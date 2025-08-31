У Грилиша за два матча в «Эвертоне» больше ассистов чем за два сезона в «Ман Сити»

Арендованный у «Манчестер Сити» вингер «Эвертона» Джек Грилиш отметился двями ассистами в матче третьего тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (3:2).

Для Грилиша это уже второй подряд матч в АПЛ, в котором вингер записывает на свой счёт дубль из результативных передач. В предыдущем туре он также сделал два ассиста в игре против «Брайтона» (2:0). На данный момент Джек имеет четыре ассиста в трёх матчах АПЛ в составе «Эвертона» после перехода из «Манчестер Сити» на правах аренды.

Отметим, что за предыдущие два сезона в составе «Манчестер Сити» Грилиш провёл 40 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился двумя результативными передачами. На данный момент англичанин лучший ассистент сезона в АПЛ.

Холанд и Силва охраняли Грилиша от журналистов