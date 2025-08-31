«Фенербахче» включился в борьбу за вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона — Фабрицио Романо

Турецкий «Фенербахче» работает над сделкой по подписанию голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее «Галатасарай» предлагал за вратаря € 10 млн, однако «горожане» отклонили предложение.

В случае ухода Эдерсона «Сити» намерен подписать Джанлуиджи Доннарумму из «ПСЖ».

Напомним, Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, а трансферное окно в АПЛ закроется 31 августа. Контракт бразильца с англичанами действует до лета 2026 года, его рыночная стоимость оценивается в € 20 млн.

В текущем сезоне в двух первых турах АПЛ ворота «горожан» защищал Джеймс Траффорд.