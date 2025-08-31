Скидки
Боруссия Дортмунд — Унион Берлин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Сочи», вырванную на 90+7-й минуте матча

Комментарии

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу клуба в матче РПЛ с «Сочи» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Спартак» чудом вытащил матч с «Сочи». Два пенальти от Барко, победный гол на 90+7-й минуте. И 2:1 в игре с аутсайдером РПЛ», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке. В следующем туре чемпионата России «Спартак» в гостях встретится с «Динамо». Матч будет сыгран после паузы на игры сборных — 13 сентября.

Самые результативные легионеры РПЛ

