«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Сочи», вырванную на 90+7-й минуте матча
Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу клуба в матче РПЛ с «Сочи» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
«Спартак» чудом вытащил матч с «Сочи». Два пенальти от Барко, победный гол на 90+7-й минуте. И 2:1 в игре с аутсайдером РПЛ», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.
После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке. В следующем туре чемпионата России «Спартак» в гостях встретится с «Динамо». Матч будет сыгран после паузы на игры сборных — 13 сентября.
