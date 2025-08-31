Скидки
Боруссия Дортмунд — Унион Берлин. Прямая трансляция
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гвардиола: никогда я не изменю своим убеждениям о том, как мы будем играть

Гвардиола: никогда я не изменю своим убеждениям о том, как мы будем играть
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, изменится ли стиль игры команды в будущем.

«Никогда, никогда я не изменю своим убеждениям о том, как мы будем играть. Если мяч возвращается на поле, я хочу атаковать быстро. Когда соперник прессингует, персонально, и мы прерываем первый прессинг, я хочу атаковать быстро. Но после этого я ОБОЖАЮ делать тысячи миллионов скучных, нудных передач. ОБОЖАЮ. Мне нравится, когда моя команда владеет мячом и играет, играет и играет», — приведены слова Гвардиолы в социальных сетях клуба.

В 3-м туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Брайтоном».

