Представители клубов РПЛ встретятся с министром спорта Михаилом Дегтяревым

Представители клубов Российской Премьер-Лиги проведут встречу с министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтярёвым 9 сентября в Москве. Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

«Встреча клубов РПЛ с министром спорта Михаилом Дегтярёвым пройдёт 9 сентября в очном формате. Повестка пока неизвестна», — приводит слова Шамиля Газизова ТАСС.

Ранее министр спорта РФ заявлял, что с сезона-2026/27 в российском футболе будет действовать новый лимит на легионеров, приказ о его введении подпишут в 2025 году. Кроме того, рассматривается вариант внедрения потолка зарплат в чемпионате.