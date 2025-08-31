ЦСКА в шаге от закрытия сделки по трансферу полузащитника «Виктории Гимарайнш»

Московский ЦСКА согласовал все детали сделки с «Виторией Гимарайнш» по трансферу опорного полузащитника Томаса Генделя, сообщает O Jogo.

По данным источника, Гендель практически стал игроком ЦСКА. Клубы уже достигли соглашения, и сделка находится на финальной стадии. Сумма трансфера составит около € 6 млн плюс бонусы за выполнение определённых условий. Однако игрок получит разрешение на поездку только после того, как португальцы получат оговорённую сумму.

Полузащитник не был включён в заявку на матч против «Аруки», который состоится вчера, 30 августа.

В минувшем сезоне 24-летний Гендель принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

