Все новости
Кёльн — Фрайбург. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Краснодар»: во сколько матч 7-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

ЦСКА — «Краснодар»: во сколько матч 7-го тура РПЛ, где смотреть онлайн
Комментарии

Сегодня, 31 августа, продолжится 7-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Москве на «ВЭБ Арене» состоится матч ЦСКА и «Краснодара». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущей турнирной таблице РПЛ москвичи занимают второе место, имея в своём активе 14 очков. «Краснодар», в свою очередь, находится на первой строчке, у них 15 очков. Третье место занимает «Локомотив» (14 очков). Все три клуба сыграли по шесть матчей.

Напомним, «быки» в чемпионате России этого сезона потерпели одно поражение, а ЦСКА ещё не проигрывал.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ

Защитник ЦСКА Мойзес заплакал во время интервью

