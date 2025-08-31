Скидки
Зырянов высказался о Семаке после назначения председателем правления «Зенита»

Комментарии

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов после того, как стал председателем правления футбольного клуба «Зенит», высказался о главном тренере Сергее Семаке и потенциальной работе с ним.

— Как планируете взаимодействовать с Сергеем Семаком и главной командой?

— Сергея Богдановича я знаю очень давно. Мы вместе играли и завоёвывали титулы в «Зените», вместе добывали славу для нашей сборной. У нас замечательные, хорошие отношения. Думаю, мы сработаемся, — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

Напомним, о назначении Зырянова было объявлено вчера, 30 августа. На этом посту он сменил Александра Медведева, который теперь стал советником Зырянова.

