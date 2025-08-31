Скидки
Кёльн — Фрайбург. Прямая трансляция
Зырянов раскрыл, что ему сказал Миллер после назначения председателем правления «Зенита»

Комментарии

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов после того, как стал председателем правления футбольного клуба «Зенит», рассказал о разговоре с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

— Пожелал ли вам что-то на новом посту Алексей Борисович Миллер?

— Сказал: «Готовься, легко точно не будет». И пожелал удачи, — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

Напомним. о новом назначении Зырянова было объявлено вчера, 30 августа. На этом посту он сменил Александра Медведева, который теперь стал советником Зырянова.

В прошлом сезоне прервалась шестилетняя гегемония «Зенита» в РПЛ. Подопечные Сергея Семака не смогли выиграть чемпионат страны, в котором победил «Краснодар».

