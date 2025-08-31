Скидки
Кёльн — Фрайбург. Прямая трансляция
В «Спартаке» обвинили «Утрехт» в срыве трансфера Эль-Каруани

Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию со срывом трансфера марокканского защитника «Утрехта» Суфьяна Эль-Каруани.

«Мы действительно интересовались Эль-Каруани, но не смогли по итогу договориться с «Утрехтом». На мой взгляд, ответственность за провал переговоров на нидерландской стороне», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, нидерландский клуб ответил отказом на предложение «Спартака» о приобретении защитника за € 6 млн. Совет директоров, акционеры и руководство «Утрехта» посчитали ведение бизнеса с российским клубом морально безответственным.

