The Telegraph: «Ливерпуль» предложит £ 130 млн за Исака, вероятность его перехода возросла

«Ливерпуль» намерен сделать «Ньюкаслу» новое предложение по переходу форварда Александера Исака после того, как «сороки» приобрели нападающего Ника Вольтемаде. Мерсисайдцы готовы заплатить £ 130 млн (€ 149,5 млн) за трансфер шведского футболиста. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, за последнее время вероятность трансфера Исака в «Ливерпуль» возросла.
«Ньюкасл» оценивает 25-летнего форварда в £ 150 млн (€ 172,5 млн). При этом подчёркивается, что несмотря на готовность «красных» предложить £ 130 млн за переход футболиста, с учётом возможных бонусов эта сумма может возрасти.
Ранее сообщалось, что Исак тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды.
Самый дорогой трансфер в истории футбола: