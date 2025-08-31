Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёльн — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Telegraph: «Ливерпуль» предложит £ 130 млн за Исака, вероятность его перехода возросла

The Telegraph: «Ливерпуль» предложит £ 130 млн за Исака, вероятность его перехода возросла
Комментарии

«Ливерпуль» намерен сделать «Ньюкаслу» новое предложение по переходу форварда Александера Исака после того, как «сороки» приобрели нападающего Ника Вольтемаде. Мерсисайдцы готовы заплатить £ 130 млн (€ 149,5 млн) за трансфер шведского футболиста. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, за последнее время вероятность трансфера Исака в «Ливерпуль» возросла.

«Ньюкасл» оценивает 25-летнего форварда в £ 150 млн (€ 172,5 млн). При этом подчёркивается, что несмотря на готовность «красных» предложить £ 130 млн за переход футболиста, с учётом возможных бонусов эта сумма может возрасти.

Ранее сообщалось, что Исак тренируется по индивидуальной программе отдельно от команды.

Материалы по теме
Фабрицио Романо сообщил новые подробности возможного трансфера Исака в «Ливерпуль»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android