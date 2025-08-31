В «Спартаке» рассказали, как допустили проведение концерта «Ленинград» на «Лукойл Арене»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, как допустили проведение концерта музыкальной группы «Ленинград» на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене».

— Будет ли запрет группе «Ленинград» на исполнение песни «в Зените»?

— Мы разберёмся с этим (улыбается).

— Как вы допустили это?

— Есть задача — заполнять арену. Приводить сюда популярных музыкантов. Сейчас в России выбор не очень большой из тех музыкантов, которые реально могут заполнить целиком арену и привести сюда десятки тысяч зрителей. Это работа нашей коммерческой службы. Я рассчитываю, что всё пройдёт спокойно, без напряжения, — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.