Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 31 августа

Сегодня, 31 августа, состоится заключительный матч в 7-м туре Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 7-го тура Первой лиги 31 августа (время — московское):

14:00. «Урал» (Екатеринбург) — «Факел» (Воронеж).

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 18 очков после шести туров. Второе место занимает костромской «Спартак» с 16 очками. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Урал», набравший 15 очков в шести играх, и «КАМАЗ» (14). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал два очка за семь игр.