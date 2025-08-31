Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёльн — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги 2025/2026 по футболу на 31 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 31 августа
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоится заключительный матч в 7-м туре Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 7-го тура Первой лиги 31 августа (время — московское):

14:00. «Урал» (Екатеринбург) — «Факел» (Воронеж).

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 18 очков после шести туров. Второе место занимает костромской «Спартак» с 16 очками. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Урал», набравший 15 очков в шести играх, и «КАМАЗ» (14). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал два очка за семь игр.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Состав «Урала» пополнил португальский защитник Гонсалу Мигел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android