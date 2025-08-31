Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 31 августа

Сегодня, 31 августа, состоятся четыре матча в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 31 августа (время московское):

13:30. «Акрон» — «Балтика»;

15:45. «Локомотив» — «Крылья Советов»;

18:00. ЦСКА — «Краснодар»;

20:30. «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.

После шести туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 15 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, заработавший 14 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 14 очками в шести играх. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (3).

Самые титулованные футбольные клубы России: