«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся два «Динамо» — махачкалинское и московское. Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Динамо М
Москва
После шести матчей чемпионата России махачкалинцы набрали пять очков и занимают 14-е место. Московская команда заработала восемь очков и располагается на восьмой строчке.
В минувшем туре «Динамо» Мх разгромно уступило «Зениту» (0:4), а подопечные Валерия Карпина обыграли «Пари НН».
