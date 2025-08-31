Мостовой — о фоле Литвинова на Заболотном: раньше защитники так специально сдавали игры

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о фоле защитника «Сочи» Вячеслава Литвинова на форварде красно-белых Антоне Заболотном в концовке очного матча команд в 7-м туре Мир РПЛ (2:1). Это нарушение привело к назначению пенальти в ворота гостей.

«Ужасно, что сделал защитник «Сочи» в конце матча. Мяч летит далеко, а он держит Заболотного. Зачем? Я бы к нему подошёл и спросил: «Зачем ты его держал? Ты мог бы просто стоять рядом с ним». Зачем ты его хватаешь? Это же не борьба, а футбол! Это просто ужас! Раньше таким образом защитники специально сдавали игры, хватая нападающего. Ясно, что он этого не делал, но это произошло от того, что он просто не умеет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

